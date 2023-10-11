Двойное усиление: в сборной Украины хорошие новости перед важными матчами отбора Евро-2024

Команде предстоит провести два матча отбора Евро-2024

В расположение сборной Украины прибыли еще два футболиста, которые могут помочь команде в предстоящих матчах отбора Евро-2024. Наставник национальной сборной Сергей Ребров получил усиление в виде голкипера Дмитрия Ризныка и защитника Александра Сватка.

Об этом говорится в сообщении на сайте УАФ. Таким образом, состав национальной команды доведен до полного.

Вечером 10 октября тренерский штаб провел теоретическое занятие для футболистов, после чего команда провела разминку и потренировала завершающие стадии атак. Уже после была насыщенная тренировка, где отрабатывались тактические моменты.

Как выглядит состав сборной Украины сейчас:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – Шахтер), Денис Попов, Александр Караваев (оба – Динамо), Александр Сваток (СК Днепр-1), Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут), Сергей Кривцов (Интер Майами), Богдан Михайличенко (Динамо Загреб).

Полузащитники: Виталий Буяльский (Динамо), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – Шахтер), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Александр Зинченко (Арсенал), Михаил Мудрик (Челси), Сергей Сидорчук (Вестерло), Руслан Малиновский (Дженоа).

Нападающие: Роман Яремчук (Валенсия), Артем Довбик (Жирона), Владислав Ванат (Динамо), Назарий Русин (Сандерленд).

В резерве: Александр Тымчик (Динамо).

Напомним, что 14 октября украинская команда сыграет против Северной Македонии, а 17-го – с Мальтой.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в последнем матче отбора Евро-2024 украинцы проиграли команде Италии.