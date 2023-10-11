Подвійне посилення: у збірній України добрі новини перед важливими матчами відбору Євро-2024

Команда має провести два матчі відбору Євро-2024

До розташування збірної України прибули ще два футболісти, які можуть допомогти команді у майбутніх матчах відбору Євро-2024. Наставник національної збірної Сергій Ребров отримав посилення у вигляді голкіпера Дмитра Різника та захисника Олександра Сватка.

Про це йдеться у повідомленні на сайті УАФ. Таким чином склад національної команди доведений до повного.

Увечері 10 жовтня тренерський штаб провів теоретичне заняття для футболістів, після чого команда провела розминку та потренувала завершальні стадії атак. Вже потім було насичене тренування, де відпрацьовувалися тактичні моменти.

Як виглядає склад збірної України:

Воротарі : Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар).

Захисники : Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – Шахтар), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва – Динамо), Олександр Сваток (СК Дніпро-1), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Сергій Кривцов (Інтер Майамі), Богдан Михайличенко (Динамо Загреб).

Півзахисники : Віталій Буяльський (Динамо), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (всі – Шахтар), Олександр Пихальонок (СК Дніпро-1), Олександр Зінченко (Арсенал), Михайло Мудрик (Челсі), Сергій Сидорчук (Вестерло) ), Руслан Малиновський (Дженоа).

Нападники : Роман Яремчук (Валенсія), Артем Довбик (Жирона), Владислав Ванат (Динамо), Назарій Русін (Сандерленд).

В резерві: Олександр Тимчик (Динамо).

Нагадаємо, що 14 жовтня українська команда зіграє проти Північної Македонії, а 17-го – з Мальтою.

Раніше "Телеграф" писав, що в останньому матчі відбору Євро-2024 українці програли команді Італії.