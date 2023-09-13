"Не здивували": Ребров виправдався за поразку збірної України від Італії

Наша збірна опустилася на третій рядок турнірної таблиці

Наставник збірної України Сергій Ребров після поразки від Італії (1:2) у матчі Євро-2024 назвав причини такого результату. За словами тренера, його підопічні не встигали через інтенсивність гри.

Під час прес-конференції Ребров зізнався, що збірна Італії зіграла на високому рівні, хоч це не стало сюрпризом. Фахівець зазначив, що розмови про кризу в італійській команді не мають сенсу.

Ребров зізнався, що його підопічним було дуже складно відновитись після важкої зустрічі з командою Англії 9 вересня.

"Італійці не здивували, вони намагалися грати дуже інтенсивно з першої хвилини. Їм допоміг швидкий гол. Італія діяла дуже інтенсивно, ми деколи не встигали за цим ритмом. Не вистачило одного гола. Дуже складно грати через два дні на третій. Ми намагалися більше пресингувати суперника, але я бачив по хлопцях, що їм дуже важко – у грі з Англією вони віддали багато сил. Хочу ще раз нагадати, із ким ми граємо. Не розумію, чому всі говорять, що зараз у збірної Італії криза", — сказав тренер.

Після поразки, українська збірна опустилася на третє місце турнірної таблиці. Італійці вийшли на другий рядок. Вони, як і Україна, мають сім балів, але в них є гра в запасі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що хавбек збірної України вибачився за свою помилку у матчі з Італією.