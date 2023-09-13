"Не удивили": Ребров оправдался за поражение сборной Украины от Италии

Наша сборная опустилась на третью строчку турнирной таблицы

Наставник сборной Украины Сергей Ребров после поражения от Италии (1:2) в матче Евро-2024 назвал причины такого результата. По словам тренера, его подопечные не успевали за интенсивностью игры.

Во время пресс-конференции Ребров признался, что сборная Италии сыграла на высоком уровне, хотя это не стало сюрпризом. Специалист отметил, что разговоры о кризисе в итальянской команде лишены смысла.

Ребров признался, что его подопечным было очень сложно восстановиться после тяжелой встрече с командой Англии 9 сентября.

"Итальянцы не удивили, они пытались играть очень интенсивно с первой минуты. Им помог быстрый гол. Италия действовала очень интенсивно, мы иногда не успевали за этим ритмом. Не хватило одного гола. Очень сложно играть через два дня на третий. Мы пытались больше прессинговать соперника, но я видел по ребятам, что им очень тяжело – в игре с Англией они отдали много сил. Хочу еще раз напомнить, с кем мы играем. Не понимаю, почему все говорят, что сейчас у сборной Италии кризис", – отметил наш тренер.

После поражения украинская сборная опустилась на третье место турнирной таблицы. Итальянцы вышли на вторую строчку. У них, как и у Украины, семь баллов, но есть игра в запасе.

Ранее "Телеграф" писал о том, что хавбек сборной Украины извинился за свою ошибку в матче с Италией.