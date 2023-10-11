Вже робить паспорт: за збірну України гратиме футболіст із Португалії

Родина Вакалюка вже їздила до Мадриду оформляти документи

Збірна України віком до 17 років поповнилася досить перспективним футболістом. За команду виступатиме хавбек португальської "Бенфіки" Андре Вакалюк.

Як пише Sport.ua, родина юного футболіста вже дала згоду на те, щоб він грав за збірну України. У самій команді його хоче бачити головний тренер Володимир Єзерський.

За даними джерела, Вакалюк отримає виклик до юніорської збірної України на матчі кваліфікації Євро, які відбудуться у 2024 році. Для початку футболістові потрібно отримати українське громадянство, якого він не має.

Цікаво, що нещодавно родина Вакалюка їздила до Мадриду заради оформлення українського паспорта, але процедура зазвичай займає кілька місяців.

Андре Вакалюк народився у сім’ї емігрантів з України. Все своє життя він провів у Португалії. На футбольному полі він виступає на позиції центрального півзахисника.

В академії португальської "Бенфіки" юний талант перебуває з 2018 року. Він також був кандидатом на влучення до збірної Португалії U-17/

Раніше "Телеграф" писав про те, що головна збірна нашої країни у жовтні проведе два важливі матчі відбору Євро-2024.