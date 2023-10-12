Украина - Северная Македония: где и когда смотреть матч отбора Евро-2024

Желто-синие сыграют домашний матч в Праге

В субботу, 14 октября, сборная Украины игрой против Северной Македонии продолжит свой путь в квалификации на чемпионат Европы-2024. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Северная Македония.

В прямом эфире по ТВ в Украине игру национальной команды против Северной Македонии покажут местные каналы "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" і т.д.). В интернете игра будет доступна для просмотра эксклюзивно на медиа-платформе Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Матч Украина — Северная Македония состоится в Праге на стадионе "Летна", начало встречи — в 16:00 по киевскому времени. Добавим, что обе команды после 5 туров набрали по 7 очков, а потому игра несет принципиальное значение.

Напомним, сборная Украины неудачно начала квалификацию на Евро-2024, уступив на выезде Англии (0:2). После назначения Сергея Реброва на пост главного тренера Сине-желтые обыграли команду Северной Македонии (3:2) и национальную сборную Мальты (1:0). В сентябре наша команда сенсационно дала бой англичанам (1:1) и без шансов уступила Италии (1:2).