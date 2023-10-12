Україна — Північна Македонія: де і коли дивитись матч відбору Євро-2024

Жовто-сині зіграють домашній матч у Празі

У суботу, 14 жовтня, збірна України грою проти Північної Македонії продовжить свій шлях у кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Північна Македонія.

У прямому ефірі по ТБ в Україні гру національної команди проти Північної Македонії покажуть місцеві канали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" тощо). В інтернеті гра буде доступна для перегляду ексклюзивно на медіаплатформі Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Матч Україна — Північна Македонія відбудеться у Празі на стадіоні "Літна", початок зустрічі — о 16:00 за київським часом. Додамо, що обидві команди після 5 турів набрали по 7 очок, тому гра несе принципове значення.

Нагадаємо, збірна України невдало розпочала кваліфікацію на Євро-2024, поступившись на виїзді Англії (0:2). Після призначення Сергія Реброва на посаду головного тренера Синьо-жовті обіграли команду Північної Македонії (3:2) та національну збірну Мальти (1:0). У вересні наша команда сенсаційно дала бій англійцям (1:1) і без шансів поступилася Італії (1:2).