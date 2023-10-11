Фанати збірної росії чудово розуміють ситуацію

У рф продовжують обговорювати ситуацію, пов’язану із запрошенням воротаря "Лаціо" Івана Проведеля до збірної росі\. Як відомо, відомий гравець відмовився від такої ідеї та навіть не став спілкуватися з представниками країни-агресора.

Цікаво, що й самі вболівальники російської команди чудово розуміють, що гравцю такого рівня в їхній команді нема чого робити. У соціальних мережах вони в один голос стверджують, що з такими темпами до збірної росії можна було спробувати запросити і зіркового аргентинця Ліонеля Мессі, повідомляє "Телеграф".

Вболівальники нагадали ініціаторам запрошення Проведеля до команди, що зараз росіяни ізольовані від світового футболу та проводять товариські матчі із відверто слабкими суперниками.

До речі, сам Проведель раніше тепло висловлювався про росію, тому що у нього є російське коріння по матері. російські ЗМІ писали, що футболіст нібито навіть висловлював бажання повернутися на батьківщину матері, але згодом ця інформація не підтвердилася.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Проведель отримав славу на весь світ, коли забив гол у матчі проти "Атлетіко" (1:1).