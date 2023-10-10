У збірну рф покликали зірку Ліги чемпіонів: футболіст відмовився спілкуватися з росіянами

Голкіпер нещодавно став зіркою у головному єврокубку

Воротар "Лаціо" Іван Проведель відмовився від виклику до збірної росії, причому зробив це максимально грубо — футболіст відмовився спілкуватися з будь-яким представником рф. У цьому розіграші Ліги чемпіонів кіпер прославився на весь світ, забивши гол у матчі проти "Атлетіко" (1:1).

Про це у коментарі "СЕ" повідомив тренер воротарів збірної росії Віталій Кафанов. Іван є уродженцем італійського Порденоне, а також має російське коріння по матері.

"Ми слідкуємо за успіхами Вані. Знаємо, що він навіть забив гол. На жаль, Ваня відмовився з нами спілкуватися. Я попросив РФС мене з ним зв’язати. Він сказав, що не хоче спілкуватися ні з ким із росії. Він міг би бути викликаний на цей збір, я тому й шукав його”, – сказав Кафанов.

Додамо, що після голу Проведеля росЗМІ повідомляли про його любов до рф й бажання виступати за росію, проте на ділі все виявилося зовсім інакше. До речі, Іван уже отримував виклик до збірної Італії, проте поки що не грав за неї.

Нагадаємо, "Лаціо" за підсумками 2 турів Ліги чемпіонів йде на 2 місці в групі Е, де також виступають "Селтік" та "Феєнорд". В італійській Серії А римський клуб поки що займає 13-е місце.