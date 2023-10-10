"Вгамуйтесь, журналюги": футболісти заступилися за втомлених від війни "динамівців"

Гравці "Динамо" відпочивали в центрі Києва, попри комендантську годину

Нападник "Гірника-Спорт" Артем Нижник накинувся на журналістів у зв’язку з публікацією новини про те, що одразу троє гравців "Динамо" відпочивали у розважальному закладі в центрі Києва під час комендантської години.

Про це повідомляє Tribuna.com. До речі, Нижника підтримали й інші чинні футболісти.

"Угамуйтесь, журналюги", — написав 20-річний Нижник під відповідною публікацією. Коментар Нижника набрав понад 70 лайків.

Лайки під публікацією поставили чинні футболісти: Давид Білий ("Динамо" U-19), Микола Огарков, Євген Янович, Олександр Ющенко ("Шахтар" U-19), Данило Тузенко, Владислав Молько, Ілля Юрченко, Родіон Посєвкін, Данило Векліч (всі — "Гірник-Спорт"), Іван Оробець ("Поділля"), Андрій Демиденко (ЮКСА), Абдулла Абдуллаєв, Денис Кондратюк, Ігор Потимков, Самуель Обіная, Кирило Іванніков (усі — "Металіст 1925"), Діана Белякова (" Кривбас"), Кирило Сігєєв ("Олександрія"), Данило Голуб ("Минай") та інші.

Нагадаємо, нове розслідування журналіста "Української правди" Михайла Ткача присвячене нічному клубу Boho club та "втомленим від війни" жителям Києва. Біля розважального закладу в центрі столиці після опівночі засвітилися десятки людей, зокрема троє гравців молодіжного "Динамо": вінгер Дмитро Кремчанін, центральний півзахисник Кирило Осипенко та нападник Владислав Герич.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" в останньому матчі вперше в історії програло "Поліссю".