"Втомлені війною": футболісти "Динамо" відпочивали в центрі Києва під час комендантської години (відео)

Навколо київського клубу спалахнув черговий скандал

На гучному відео про відпочинок "втомлених від війни" жителів столиці засвітилися одразу кілька футболістів київського "Динамо".

Про це повідомляє "ТаТоТаке" на своєму telegram-каналі. Повідомляється, що до об’єктивів журналістів "Української правди" біля одного з розважальних закладів у центрі столиці після опівночі потрапили гравці молодіжного складу Біло-синіх вінгер Дмитро Кремчанін, центральний півзахисник Кирило Осипенко та нападник Владислав Герич.

Журналістів здивувало, що Герич, який не грає останнім часом через пошкодження, вирішив обрати для реабілітації розважальний заклад та пройти "процедури" для відновлення під час комендантської години (наразі діє у столиці з 00:00 до 05:00, — Ред.).

Нагадаємо, нове розслідування журналіста "Української правди" Михайла Ткача присвячене нічному клубу "Boho club".

Додамо, що доросла команда "Динамо" не блищить результатами цього сезону. Нещодавно Біло-Сині вилетіли з Кубка України, пропустивши гол від колишнього електрика. Крім того, столичний клуб вперше програв "Поліссю" в УПЛ. Також "динамівці" не зуміли пробитися на груповий етап єврокубків.