Дефлімпійська збірна України з футболу виграла чемпіонат світу (відео)
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У фіналі турніру українці обіграли японців
У суботу, 7 жовтня, дефлімпійська збірна України з футболу виграла чемпіонат світу-2023, який проходив у Малайзії. До речі, національна команда України проведе 2 матчі у жовтні.
У фіналі турніру Синьо-жовті перемогли японців із рахунком 2:1. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу на своєму офіційному сайті.
Наші футболісти на груповому етапі розгромили Таїланд (6:0), зіграли внічию із Сенегалом (2:2) та розбили Аргентину (5:0). У плей-офф українці перемогли Нігерію (2:0), Іран (3:0) та Сенегал у серії післяматчевих пенальті (1:1, п. 8:7).
Додамо, що ЧС-2023 серед глухих футболістів проходив у Куала-Лумпурі з 23 вересня до 7 жовтня. Участь у змаганнях брали 19 збірних.
Повне відео матчу дефлімпійських збірних України та Японії на ЧС-2023:
Зазначимо, у 2012 році дефлімпійська збірна України була бронзовим призером ЧС у Туреччині, а у 2009 та 2022 роках вона ставала чемпіоном Дефлімпійських ігор.
Раніше повідомлялося, що капітан збірної України Андрій Ярмоленко встановив новий рекорд у національній команді.
Нагадаємо, УЄФА покарав Україну за поведінку вболівальників на матчах збірних.