Дефлімпійська збірна України з футболу виграла чемпіонат світу (відео)

У фіналі турніру українці обіграли японців

У суботу, 7 жовтня, дефлімпійська збірна України з футболу виграла чемпіонат світу-2023, який проходив у Малайзії. До речі, національна команда України проведе 2 матчі у жовтні.

У фіналі турніру Синьо-жовті перемогли японців із рахунком 2:1. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу на своєму офіційному сайті.

Наші футболісти на груповому етапі розгромили Таїланд (6:0), зіграли внічию із Сенегалом (2:2) та розбили Аргентину (5:0). У плей-офф українці перемогли Нігерію (2:0), Іран (3:0) та Сенегал у серії післяматчевих пенальті (1:1, п. 8:7).

Додамо, що ЧС-2023 серед глухих футболістів проходив у Куала-Лумпурі з 23 вересня до 7 жовтня. Участь у змаганнях брали 19 збірних.

Повне відео матчу дефлімпійських збірних України та Японії на ЧС-2023:

Зазначимо, у 2012 році дефлімпійська збірна України була бронзовим призером ЧС у Туреччині, а у 2009 та 2022 роках вона ставала чемпіоном Дефлімпійських ігор.

Раніше повідомлялося, що капітан збірної України Андрій Ярмоленко встановив новий рекорд у національній команді.

Нагадаємо, УЄФА покарав Україну за поведінку вболівальників на матчах збірних.