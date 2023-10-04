UFC відпочиває: футбольний матч у Запоріжжі завершився масовою бійкою (відео)

Після конфлікту одна з команд відмовилася продовжувати матч

Під час матчу турніру Першої ліги 8х8 у Запоріжжі сталася масова бійка. Конфлікт стався між футболістами аматорських команд Coffee Art та "Гепард".

Як пише "Обозреватель", ініціатором побоїща став футболіст "Гепарда". В один з моментів він забув, що вийшов грати у футбол і почав бити суперника.

Інцидент стався на 45-й хвилині матчу 16 туру аматорської першості. Гравець Coffee Art у невинній ситуації відбирав м’яч у ініціатора бійки, але тому здалося, що проти нього зіграли грубо. У результаті він ударив свого кривдника ногою по голові. Цікаво, що він бив опонента вже тоді, коли той лежав на газоні.

За постраждалого одразу заступилися його партнери по команді, після чого на поле вибігли інші особи та почалася масова бійка, під час якої її учасники показували усі навички змішаних єдиноборств.

У результаті тренер Coffee Art заявив, що забирає команду з поля. Інцидент трапився за рахунку 3:1 на користь "Гепарда". Після відходу Coffee Art з поля їм зарахували технічну поразку з рахунком 0:3.

У Запорізькій асоціації футболу поки що ситуацію не коментували.

Раніше "Телеграф" писав про те, що днями масову бійку на полі влаштували футболісти збірної КНДР.