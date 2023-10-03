Кім Чен Ин схвалює: футболісти збірної КНДР влаштували диктатуру в матчі з Японією (відео)

У підсумку північнокорейська команда залишила турнір

Футбольний матч 1/4 фіналу Азіатських ігор між молодіжними збірними Японії та Північної Кореї завершився гучним скандалом. Його головними фігурантами стали футболісти КНДР.

Як пише Reuters, північнокорейські футболісти відзначилися одразу кількома зухвалими витівками під час матчу і після нього. До речі, це їм не допомогло перемогти – вони поступилися з рахунком 1:2 та вибули з розіграшу турніру.

Упродовж зустрічі футболісти збірної КНДР діяли дуже грубо щодо суперника. У другому таймі один із футболістів команди Японії знепритомнів і на полі з’явилися медики, щоб допомогти йому. В один із моментів до групи представників японської команди підійшов захисник північнокорейців Кім Ю Сун, погрозливо підняв кулак і відібрав пляшку з водою. За це арбітр показав йому жовту картку.

Вже після матчу пристрасті не вщухли, і футболісти Північної Кореї напали на суддю. Вони вважали, що пенальті у їхні ворота на 80-й хвилині було призначено несправедливо і намагалися це довести арбітру у досить агресивній формі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно у росії побили місцевих футболістів під час матчу.