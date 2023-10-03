Ким Чен Ын одобряет: футболисты сборной КНДР устроили диктатуру в матче с Японией (видео)

В итоге, северокорейская команда покинула турнир

Футбольный матч 1/4 финала Азиатских игр между молодежными сборными Японии и Северной Кореи завершился громким скандалом. Его главными фигурантами стали футболисты команды КНДР.

Как пишет Reuters, северокорейские футболисты отметились сразу несколькими дерзкими выходками по ходу матча и после него. К слову, это им не помогло победить — они уступили со счетом 1:2 и выбыли из розыгрыша турнира.

На протяжении встречи футболисты сборной КНДР действовали очень грубо в отношении соперника. Во втором тайме один из футболистов команды Японии потерял сознание и на поле появились медики, чтобы помочь ему. В один из моментов к группе представителей японской команды подошел защитник северокорейцев Ким Ю Сун, угрожающе поднял кулак и отобрал бутылку с водой. За это арбитр показал ему желтую карточку.

Уже после матча страсти не утихли и футболисты Северной Кореи напали на судью. Они считали, что пенальти в их ворота на 80-й минуте был назначен несправедливо и пытались это доказать арбитру в довольно агрессивной форме.

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