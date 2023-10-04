UFC отдыхает: футбольный матч в Запорожье завершился массовой дракой (видео)

После конфликта одна из команд отказалась продолжать матч

Во время матча турнира Первой лиги 8х8 в Запорожье произошла массовая драка. Конфликт произошел между футболистами любительских команд Coffee Art и "Гепард".

Как пишет "Обозреватель", инициатором побоища стал футболист "Гепарда". В один из моментов он забыл, что вышел играть в футбол и начал избивать соперника.

Инцидент произошел на 45-й минуте матча 16-го тура любительского первенства. Игрок Coffee Art в безобидной ситуации отбирал мяч у зачинщика драки, но тому показалось, что против него сыграли грубо. В итоге он ударил своего обидчика ногой по голове. Интересно, что бил он оппонента уже тогда, когда тот лежал на газоне.

За пострадавшего сразу заступились его партнеры по команде, после чего на поле выбежали другие лица и началась массовая драка, в ходе которой ее участники показывали все навыки смешанных единоборств.

В итоге, тренер Coffee Art заявил, что уводит команду с поля. Инцидент случился при счете 3:1 в пользу "Гепарда". После ухода Coffee Art с поля им засчитали техническое поражение со счетом 0:3.

В Запорожской ассоциации футбола пока ситуацию не комментировали.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на днях массовую потасовку на поле устроили футболисты сборной КНДР.