Укр

Футболисты "Динамо" устроили массовую драку в товарищеском матче (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Драка на матче "Динамо" U-19 - "Антальяспор" U-19 Новость обновлена 26 января 2022, 19:01
Драка на матче "Динамо" U-19 - "Антальяспор" U-19

Поединок так и не доиграли.

В среду, 26 января, юношеская команда "Динамо" U-19, которая пробилась в плей-офф еврокубка в сезоне 2021/22, со скандалом провела спарринг с одногодками из "Антальяспора".

Об этом сообщает ZoryaLondonsk в Twitter.

За несколько минут до окончания основного времени при счете 2:2 форвард "Динамо" Самба Диалло в эффектном прорыве забил гол, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда. Сенегалец, недовольный решением рефери, на эмоциях спровоцировал драку, которая практически сразу же стала массовой. В итоге товарищескую игру пришлось остановить досрочно из-за агрессии на поле.

В сети доступно видео массовой потасовки в контрольном матче "Динамо" U-19 — "Антальяспор" U-19:

Добавим, что поединок с "Антальяспором" U-19 стал вторым для киевлян на турецком сборе. Ранее "Бело-синие" минимально обыграли "Демреспор" 2:1.

Добавим, что Диалло считается главной звездой киевлян. Сенегальский форвард в текущем сезоне отметился феноменальным голом в ворота "Миная". К слову, киевский клуб продлил контракт с футболистом, которым заинтересовалась мюнхенская "Бавария".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #Турция #ФК Антальяспор
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