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Перевершив самого Шевченка: Ярмоленко встановив новий рекорд у збірній України

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Андрій Ярмоленко зіграв ювілейний матч
Андрій Ярмоленко зіграв ювілейний матч. Фото Українська асоціація футболу (УАФ)

Лідер української команди став найкращим за одним із показників

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко встановив новий рекорд у матчі відбору Євро-2024 проти команди Італії. У цій зустрічі наші футболісти поступилися з рахунком 1:2, а Ярмоленко забив єдиний гол української команди.

Як пише Sport.ua, зустріч у Мілані стала для українського вінгера 30-ою в рамках чемпіонатів Європи та кваліфікації до турніру. Це найкращий результат серед усіх гравців збірної України за весь час.

За кількістю проведених ігор у рамках європейської першості Ярмоленко перевершив легендарних Андрія Шевченка та Андрія П’ятова. На їхньому рахунку було по 29 матчів, і вони раніше були рекордсменами.

Щодо Ярмоленка, то він провів 19 ігор у рамках відбіркового турніру, ще 11 разів він виходив на поле вже безпосередньо у фінальній частині чемпіонатів Європи.

15 матчів вінгер провів у рамках чемпіонату Європи-2016 (12 ігор у відбірному циклі та 3 на груповій стадії Євро), дев’ять матчів у рамках Євро-2022 (4+5), та ще по 3 на ЧЄ-2012 (0+3) та ЧЄ-2024 (3+0).

Раніше "Телеграф" писав про те, що скільки матчів у збірної України залишилось у 2023 році.

Теги:
#Андрій Шевченко #Збірна України #Андрій Пятов #Андрій Ярмоленко