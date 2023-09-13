Перевершив самого Шевченка: Ярмоленко встановив новий рекорд у збірній України

Лідер української команди став найкращим за одним із показників

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко встановив новий рекорд у матчі відбору Євро-2024 проти команди Італії. У цій зустрічі наші футболісти поступилися з рахунком 1:2, а Ярмоленко забив єдиний гол української команди.

Як пише Sport.ua, зустріч у Мілані стала для українського вінгера 30-ою в рамках чемпіонатів Європи та кваліфікації до турніру. Це найкращий результат серед усіх гравців збірної України за весь час.

За кількістю проведених ігор у рамках європейської першості Ярмоленко перевершив легендарних Андрія Шевченка та Андрія П’ятова. На їхньому рахунку було по 29 матчів, і вони раніше були рекордсменами.

Щодо Ярмоленка, то він провів 19 ігор у рамках відбіркового турніру, ще 11 разів він виходив на поле вже безпосередньо у фінальній частині чемпіонатів Європи.

15 матчів вінгер провів у рамках чемпіонату Європи-2016 (12 ігор у відбірному циклі та 3 на груповій стадії Євро), дев’ять матчів у рамках Євро-2022 (4+5), та ще по 3 на ЧЄ-2012 (0+3) та ЧЄ-2024 (3+0).

Раніше "Телеграф" писав про те, що скільки матчів у збірної України залишилось у 2023 році.