Превзошел самого Шевченко: Ярмоленко установил новый рекорд в сборной Украины

Лидер украинской команды стал лучшим по одному из показателей

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко установил новый рекорд в матче отбора Евро-2024 против команды Италии. В этой встрече наши футболисты уступили со счетом 1:2, а Ярмоленко забил единственный гол украинской команды.

Как пишет Sport.ua, встреча в Милане стала для украинского вингера 30-й в рамках чемпионатов Европы и квалификации к турниру. Это лучший результат среди всех игроков сборной Украины за все время.

По числу проведенных игр в рамках европейского первенства Ярмоленко превзошел легендарных Андрея Шевченко и Андрея Пятова. На их счету было по 29 матчей и они раньше являлись рекордсменами.

Что касается Ярмоленко, то он провел 19 игр в рамках отборочного турнира, еще 11 раз он выходил на поле уже непосредственно в финальной части чемпионатов Европы.

15 матчей вингер провел в рамках чемпионата Европы-2016 (12 игр в отборочном цикле и 3 на групповой стадии Евро), девять матчей в рамках Евро-2022 (4+5), и еще по 3 на ЧЕ-2012 (0+3) и ЧЕ-2024 (3+0).

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