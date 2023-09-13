Укр

Превзошел самого Шевченко: Ярмоленко установил новый рекорд в сборной Украины

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Андрей Ярмоленко сыграл юбилейный матч
Андрей Ярмоленко сыграл юбилейный матч. Фото Украинская ассоциация футбола (УАФ)

Лидер украинской команды стал лучшим по одному из показателей

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко установил новый рекорд в матче отбора Евро-2024 против команды Италии. В этой встрече наши футболисты уступили со счетом 1:2, а Ярмоленко забил единственный гол украинской команды.

Как пишет Sport.ua, встреча в Милане стала для украинского вингера 30-й в рамках чемпионатов Европы и квалификации к турниру. Это лучший результат среди всех игроков сборной Украины за все время.

По числу проведенных игр в рамках европейского первенства Ярмоленко превзошел легендарных Андрея Шевченко и Андрея Пятова. На их счету было по 29 матчей и они раньше являлись рекордсменами.

Что касается Ярмоленко, то он провел 19 игр в рамках отборочного турнира, еще 11 раз он выходил на поле уже непосредственно в финальной части чемпионатов Европы.

15 матчей вингер провел в рамках чемпионата Европы-2016 (12 игр в отборочном цикле и 3 на групповой стадии Евро), девять матчей в рамках Евро-2022 (4+5), и еще по 3 на ЧЕ-2012 (0+3) и ЧЕ-2024 (3+0).

Ранее "Телеграф" писал о том, что сколько матчей у сборной Украины осталось в 2023 году.

Теги:
#Андрей Шевченко #Сборная Украины #Андрей Пятов #Андрей Ярмоленко