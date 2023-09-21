УЄФА покарав Україну за расизм
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На думку УЄФА, українські фанати виконували образливі кричалки
Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Українську асоціацію футболу (УАФ) штрафами та частковим закриттям трибун через поведінку вболівальників та організаційні недоліки на матчах відбору Євро-2024 проти Англії (1:1) та Італії (1:2).
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. За інформацією джерела, УАФ оштрафовано на 20 тис. євро у зв’язку з расистською поведінкою вболівальників Синьо-жовтих. Крім того, УАФ зобов’язана закрити один із секторів на наступному "домашньому" матчі (14 жовтня, проти Північної Македонії — Ред.). Також УЄФА заборонила УАФ продавати квитки на гостьовий матч збірної України проти Мальти (17 жовтня).
Додамо, що УЄФА "нагородила" УАФ ще двома штрафами: 5 тис. євро за запуск феєрверка та 8 тис. євро за блокування громадських місць.
Наступного разу національна команда збереться у жовтні 2023 року та зіграє 2 матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 проти Мальти та Північної Македонії. З розкладом матчів збірної України у 2023 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".
Нагадаємо, УЄФА покарав УАФ за кричалки вболівальників на адресу президента рф володимира путіна на матчі 1/2 фіналу футзального Євро Україна — росія (2:3).