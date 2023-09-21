УЄФА покарав Україну за расизм

На думку УЄФА, українські фанати виконували образливі кричалки

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Українську асоціацію футболу (УАФ) штрафами та частковим закриттям трибун через поведінку вболівальників та організаційні недоліки на матчах відбору Євро-2024 проти Англії (1:1) та Італії (1:2).

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. За інформацією джерела, УАФ оштрафовано на 20 тис. євро у зв’язку з расистською поведінкою вболівальників Синьо-жовтих. Крім того, УАФ зобов’язана закрити один із секторів на наступному "домашньому" матчі (14 жовтня, проти Північної Македонії — Ред.). Також УЄФА заборонила УАФ продавати квитки на гостьовий матч збірної України проти Мальти (17 жовтня).

Додамо, що УЄФА "нагородила" УАФ ще двома штрафами: 5 тис. євро за запуск феєрверка та 8 тис. євро за блокування громадських місць.

Наступного разу національна команда збереться у жовтні 2023 року та зіграє 2 матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 проти Мальти та Північної Македонії. З розкладом матчів збірної України у 2023 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Нагадаємо, УЄФА покарав УАФ за кричалки вболівальників на адресу президента рф володимира путіна на матчі 1/2 фіналу футзального Євро Україна — росія (2:3).