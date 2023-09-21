"Не бере слухавку": Мілевський відмовився від лікарні

Скандальний ексфутболіст відмовився від допомоги Євгена Селезньова

Колишній нападник "Дніпра" Євген Селезньов висловився про стан здоров’я свого колишнього партнера по збірній України Артема Мілевського, який нещодавно засвітився на публіці у не кращому вигляді.

Відповідний коментар Селезньова наводить sport-express.ua. Євген розповів, що говорив на цю тему з Мілевським, проте відвезти його до лікарні не зміг через небажання самого "Мілі".

"Я з ним завжди на зв'язку і готовий взяти на себе всі витрати щодо допомоги. Я йому дзвоню і говорю: "Тьома, послухай, давай я допоможу. Я розумію, що це таке". Я дуже люблю Артема, він чудовий і добрий хлопець. Я завжди поряд і він знає мій номер телефону

Я реально не знаю, що тут сказати. Я ж не можу приїхати до нього і взяти його в наручники. Тут потрібне його бажання. Допомогти Артему хочу не лише я. Сьогодні ми з хлопцями мали відвезти його до лікарні, але він не бере слухавки. Що я можу зробити у цій ситуації?

Артем трохи звернув з дороги, і всі повинні зібратися, щоб допомогти йому. Багато хто говорить, що він дорослий хлопець і сам має вирішувати свої проблеми, але друзі пізнаються не тоді, коли добре, а у важкі хвилини. Для мене немає різниці: є в нього гроші чи ні, Артем мій хороший друг і я завжди йому допомагатиму", — сказав Селезньов.

Нагадаємо, Мілевський завершив кар’єру футболіста у 2021 році. Під час повномасштабного вторгнення рф в Україну "Міля" потрапив у кілька скандалів. Модель та співачка Даша Астаф’єва розповіла про негідну поведінку колишнього форварда "Динамо", Артем все заперечував. Крім того, "Міля" посварився в мережі з журналістом Миколою Васильковим.