"Ледве стоїть на ногах": у мережі закликали рятувати Мілевського (відео)

Підписники Мілевського б’ють на сполох

Скандальний екснападник "Динамо" та збірної України Артем Мілевський потребує допомоги.

Такого висновку дійшли користувачі мережі після того, як колишній футболіст опублікував відео в Instagram. Легенда "Динамо" оголосив розіграш футболки та м’яча зі своїм автографом на імпровізованому аукціоні, за підсумками якого всі отримані кошти підуть на благодійність (допомога постраждалим від російської агресії).

На кадрах "Міля" розписується на футбольному м’ячі та футболці "Динамо", а потім позує з екіпіруванням. Підписників Артема привернув увагу незвичайний зовнішній вигляд футболіста. Фанати запідозрили Мілевського у зловживанні алкоголем, а також звернулися до друзів ексфутболіста, щоб ті терміново допомогли другу.

"Для чого знімати людину в такому стані", "Мужики, треба рятувати Артема", "Міля ледве стоїть на ногах", "Біда у Мілі. І де всі друзі?", "Я не вірю своїм очам", "Стільки друзів, невже всім начхати?", — пишуть користувачі в коментарях під відео.

Нагадаємо, Мілевський завершив кар’єру футболіста у 2021 році. Артем зворушливо попрощався з уболівальниками. Під час повномасштабного вторгнення рф в Україну "Міля" потрапив у кілька скандалів. Модель та співачка Даша Астаф’єва розповіла про негідну поведінку колишнього форварда "Динамо", Мілевський усе заперечував. Крім того, Артем посварився в мережі з журналістом Миколою Васильковим.