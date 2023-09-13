У гривні не бере: Мілевський знайшов новий спосіб заробити, розцінки вражають

Колишній форвард київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський заробляє гроші на рекламі у соціальних мережах. Прайс із послугами відомого спортсмена встановлено не в українській гривні, а в євро.

Про це пише "Український футбол". Там звернули увагу на те, що зовсім недавно Мілевський намагався рекламувати алкомаркети та прогнози на спорт, а тепер пішов далі у бажанні заробити гроші.

На основній сторінці футболіста в Instagram з’явилося повідомлення, в якому є посилання на інший обліковий запис. Саме там і розміщено прайс.

Так, за репост чи анонс Мілевський просить 400 євро, а за запис розмовного сторіс довжиною до хвилини — 1000 євро.

Інші послуги виглядають і стоять так:

Серія сторіс (хвилина ділиться на кілька частин і публікуються серією 2-3 історії) — 1500 €

Фото пост (до 5 фото у каруселі) – 1700 €

Reels — 2000 €

Сторіс + фото пост – 2500 €

Виїзд – 2000 € (у вартість входить серія сторіс + виїзд у межах Києва).

Привітання з Днем народження від Артема Мілевського – 500€ (сторіс або відеодзвінок по телефону).

Реклама у телеграмах – 400 €.

Нагадаємо, що Мілевський завершив кар’єру у 2021 році. Останнім його професійним клубом був "Минай". У складі національної збірної України він провів 50 поєдинків та забив вісім голів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що колишній головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич занепокоївся станом Мілевського.