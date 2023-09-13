В гривне не берет: Милевский нашел новый способ заработать, расценки впечатляют
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Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский зарабатывает деньги на рекламе в социальных сетях. Прайс с услугами известного спортсмена установлен не в украинской гривне, а в евро.
Об этом пишет "Украинский футбол". Там обратили внимание на то, что совсем недавно Милевский пытался рекламировать алкомаркеты и прогнозы на спорт, а теперь пошел дальше в желании заработать деньги.
На основной страничке футболиста в Instagram появилось сообщение, в котором есть ссылка на другой аккаунт. Именно там и размещен прайс.
Так, за репост или анонс Милевский просит 400 евро, а за запись разговорного сторис длинною до минуты — 1000 евро.
Остальные услуги выглядят и стоят так:
- Серия сторис (минута делится на несколько частей и публикуются серией 2-3 истории) — 1500 €
- Фото пост (до 5 фото в карусели) – 1700 €
- Reels – 2000 €
- Сторис + фото пост – 2500 €
- Выезд – 2000 € (в стоимость входит серия сторис + выезд в пределах Киева).
- Поздравление с Днем рождения от Артема Милевского – 500€ (сторис или видеозвонок по телефону).
- Реклама в телеграммах – 400 €.
Напомним, что Милевский завершил карьеру в 2021 году. Последним его профессиональным клубом был "Минай". В составе национальной сборной Украины он провел 50 поединков и забил восемь голов.
Ранее "Телеграф" писал о том, что бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич встревожился состоянием Милевского.