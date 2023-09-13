Укр

В гривне не берет: Милевский нашел новый способ заработать, расценки впечатляют

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Милевский уже два года не играет в футбол Новость обновлена 13 сентября 2023, 13:15
Милевский уже два года не играет в футбол. Фото instagram.com/timi1010

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский зарабатывает деньги на рекламе в социальных сетях. Прайс с услугами известного спортсмена установлен не в украинской гривне, а в евро.

Об этом пишет "Украинский футбол". Там обратили внимание на то, что совсем недавно Милевский пытался рекламировать алкомаркеты и прогнозы на спорт, а теперь пошел дальше в желании заработать деньги.

На основной страничке футболиста в Instagram появилось сообщение, в котором есть ссылка на другой аккаунт. Именно там и размещен прайс.

Так, за репост или анонс Милевский просит 400 евро, а за запись разговорного сторис длинною до минуты — 1000 евро.

Остальные услуги выглядят и стоят так:

  • Серия сторис (минута делится на несколько частей и публикуются серией 2-3 истории) — 1500 €
  • Фото пост (до 5 фото в карусели) – 1700 €
  • Reels – 2000 €
  • Сторис + фото пост – 2500 €
  • Выезд – 2000 € (в стоимость входит серия сторис + выезд в пределах Киева).
  • Поздравление с Днем рождения от Артема Милевского – 500€ (сторис или видеозвонок по телефону).
  • Реклама в телеграммах – 400 €.

Напомним, что Милевский завершил карьеру в 2021 году. Последним его профессиональным клубом был "Минай". В составе национальной сборной Украины он провел 50 поединков и забил восемь голов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич встревожился состоянием Милевского.

Теги:
#Футбол #Артем Милевский