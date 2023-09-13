В гривне не берет: Милевский нашел новый способ заработать, расценки впечатляют

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский зарабатывает деньги на рекламе в социальных сетях. Прайс с услугами известного спортсмена установлен не в украинской гривне, а в евро.

Об этом пишет "Украинский футбол". Там обратили внимание на то, что совсем недавно Милевский пытался рекламировать алкомаркеты и прогнозы на спорт, а теперь пошел дальше в желании заработать деньги.

На основной страничке футболиста в Instagram появилось сообщение, в котором есть ссылка на другой аккаунт. Именно там и размещен прайс.

Так, за репост или анонс Милевский просит 400 евро, а за запись разговорного сторис длинною до минуты — 1000 евро.

Остальные услуги выглядят и стоят так:

Серия сторис (минута делится на несколько частей и публикуются серией 2-3 истории) — 1500 €

Фото пост (до 5 фото в карусели) – 1700 €

Reels – 2000 €

Сторис + фото пост – 2500 €

Выезд – 2000 € (в стоимость входит серия сторис + выезд в пределах Киева).

Поздравление с Днем рождения от Артема Милевского – 500€ (сторис или видеозвонок по телефону).

Реклама в телеграммах – 400 €.

Напомним, что Милевский завершил карьеру в 2021 году. Последним его профессиональным клубом был "Минай". В составе национальной сборной Украины он провел 50 поединков и забил восемь голов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич встревожился состоянием Милевского.