"Мілевському потрібна допомога": Хацкевич б’є на сполох (відео)

Хацкевич вважає, що Мілевського треба рятувати

Колишній головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич розповів про свою останню зустріч з екснападником Біло-синіх Артемом Мілевським.

Відповідне інтерв’ю Хацкевича доступне на YouTube-каналі SportArena. Олександр вважає, що "Мілю" потрібно рятувати, адже він може "згоріти" після закінчення футбольної кар’єри.

— Ви бачилися з Мілевським. Як він вам зараз?

— Я чекав на краще, звичайно. Зрозуміло, що важкі часи після закінчення кар’єри, але треба залишатися людиною в будь-якій ситуації. І повертатися до того Артема Мілевського, якого ми знали.

Зрозуміло, що він уже не буде футболістом, але він мав досить серйозний проект у YouTube. Але насамперед потрібно почати з себе.

Я знаю, що людині треба допомогти. От і все. Сьогодні йому потрібна допомога. Коли він був футболістом, то обпікся зі своїми друзями. Сьогодні, може, він знову потрапив не до тієї компанії, яка потрібна. Але завжди є люди, котрі готові допомогти. Те, що я побачив, — я із задоволенням допоможу.

Тому що я втратив найкращого друга (Валентина Белькевича – прим.). Можливо, також через цю ситуацію, що зараз з Артемом була — невизначеність після звільнення з "Динамо". Він швидко згорів. Артем… не хочеться втрачати.

Так, ми не найкращі друзі, але ми друзі все одно. А в мене вже є більше життєвого досвіду, тому… Згоріти можна дуже швидко, якщо поруч не буде людей, які допоможуть тобі і направлять. Те, що я побачив, потрібна допомога, — сказав Хацкевич.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення рф в Україну Мілевський потрапив у скандал з їжею для нужденних. Співачка та волонтер Даша Астаф’єва розповіла про негідну поведінку колишнього футболіста. Артем у відповідь звинуватив її в брехні.