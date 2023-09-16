"Еле стоит на ногах": в сети призвали спасать Милевского (видео)

Подписчики Милевского бьют тревогу

Скандальный экс-нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский нуждается в помощи.

К такому выводу пришли пользователи сети после того, как бывший футболист опубликовал видео в Instagram. Легенда "Динамо" объявил розыгрыш футболки и мяча со своими автографом на импровизированном аукционе, по итогам которого все вырученные средства пойдут на благотворительность (помощь пострадавшим от российской агрессии).

На кадрах "Миля" расписывается на футбольном мяче и футболке "Динамо", а затем позирует с экипировкой. Подписчиков Артема привлек внимание необычный внешний вид футболиста. Фанаты заподозрили Милевского в злоупотреблении алкоголем, а также обратились к друзьям экс-футболиста, чтобы те срочно помогли другу.

"Для чего снимать человека в таком состоянии", "Мужики, нужно спасать Артема", "Миля еле стоит на ногах", "Беда у Мили. И где все друзья?", "Я не верю своим глазам", "Столько друзей, неужели всем плевать?", — пишут пользователи в комментариях под видео.

Напомним, Милевский завершил карьеру футболиста в 2021 году. Артем трогательно попрощался с болельщиками. Во время полномасштабного вторжения рф в Украину "Миля" угодил в несколько скандалов. Модель и певица Даша Астафьева рассказала о недостойном поведении бывшего форварда "Динамо", Милевский все отрицал. Кроме того, Артем повздорил в сети с журналистом Николаем Васильковым.