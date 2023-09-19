Це йому не допоможе: відомий екс-футболіст заступився за Мудрика

Українець поки що не забив жодного гола за команду

Відомий французький футболіст Еммануель Петі висловив слова підтримки українському вінгеру "Челсі" Михайлу Мудрику. Днями нашого футболіста розкритикував головний тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно.

За словами Петі, Мудрик не перший футболіст, який зіштовхнувся із проблемами у нинішньому "Челсі". Француз вважає, що критика точно не допоможе українцю стати кращим, передає Football365.

"Він грає невпевнено. Він думатиме: "Чому мій менеджер каже, що я не розумію, як мені слід грати в Прем’єр-лізі?" Це поганий знак для Мудрика, і я майже впевнений, що наступного разу в матчі з "Астон Віллою" він опиниться на лаві запасних.

Наступного разу, коли Почеттіно скаже щось подібне, йому слід подивитися і на інших гравців, бо у грі з "Борнмутом" не було провини Мудрика", — сказав Петі.

Мудрик грає за лондонський клуб із початку 2023 року, а його контракт розрахований до 2031 року.

Українець зіграв 21 матч у всіх турнірах, у яких зробив дві результативні передачі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в матчі проти "Борнмута" Мудрик вперше вийшов у стартовому складі цього сезону.