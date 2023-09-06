"Він багато говорить": Мудрику вказали на його головну проблему у "Челсі"

Зірка збірної України не змогла виправдати очікувань клубу

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик має певні труднощі з адаптацією у лондонській команді. Окрім гучних заяв до матчів і після них він поки що нічим не запам’ятався на полі.

Таку думку висловив відомий журналіст Дін Джонс. Він вважає, що в клубі вже зачекалися моменту, коли Мудрик зможе остаточно розкрити свій потенціал.

Також журналіст зазначив, що у клубі більшого очікують і від партнера українця — Марка Кукурельї, який втратив місце у стартовому складі.

"Їм обом доведеться покращити свою гру…"Челсі" потрібно якнайшвидше побачити, як Мудрик розкриє свій потенціал. Коли цей футболіст вперше прийшов в англійський футбол, навіть коли "Арсенал" хотів його підписати, вони розуміли, що йому потрібен час, щоб знайти себе на новому місці, йому погодились дати час на це.

Це теж було однією з причин його січневого переходу, тому що йому дали б перший сезон, щоб він став на ноги і зрозумів швидкість гри та всі подібні речі", — зазначив Джонс.

У новому сезоні українець тричі з’являвся на полі у матчах англійської Прем’єр-ліги, але результативними діями не відзначався. Він, як і раніше, не забивав за "Челсі" в офіційних зустрічах.

В останньому матчі проти "Ноттінгем Форест" українець вийшов на останні 15 хвилин зустрічі і встиг допустити кілька серйозних помилок.

Огляд матчу Челсі — Ноттінгем Форест

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Мудрика назвали "абсолютно непотрібним" для "Челсі".