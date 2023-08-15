Мудрик отримав порцію компліментів від легенди "Челсі"

На українця розраховують у Челсі

Легенда лондонського "Челсі" Петро Чех висловився з приводу поточної форми українського вінгера Михайла Мудрика.

За словами чеського голкіпера, наш футболіст провів відмінну підготовку до нового сезону.

"Мудрик провів дуже хорошу передсезонну підготовку – зокрема тому, що грав на Євро U-21. Тому ви бачите, що він зараз у кращій формі, ніж інші.

Оскільки він добре виступив на турнірі та під час передсезонного збору, то буде більше впевненості та покаже, на що здатний.

Михайло швидкий, також має дуже гарний удар. Я вважаю, що наступного сезону він пробиватиме частіше, коли матиме такі можливості. Тому я чекаю на хороший сезон у його виконанні", – сказав Чех.

Нагадаємо, що Мудрик перебрався до "Челсі" минулого сезону. Його купили за 100 мільйонів євро. У першому сезоні, а точніше у другій її частині, українець не забив жодного гола.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно Мудрик урятував фаната від в’язниці. У першому матчі сезону "Челсі" грав на своєму полі проти "Ліверпуля" та зустріч завершилася внічию.