Мудрик получил порцию комплиментов от легенды "Челси"

На украинца рассчитывают в Челси

Легенда лондонского "Челси" Петр Чех высказался по поводу текущей формы украинского вингера Михаила Мудрика.

По словам чешского голкипера, наш футболист провел отличную подготовку к новому сезону.

"Мудрик провел очень хорошую предсезонную подготовку – в частности, потому, что играл на Евро U-21. Поэтому вы видите, что он сейчас в гораздо лучшей форме, чем другие.

Поскольку он хорошо выступил на турнире и во время предсезонного сбора, то будет больше уверенности и покажет, на что способен.

Михаил скорый, также у него очень хороший удар. Я считаю, что в следующем сезоне он будет пробивать чаще, когда будет иметь такие возможности. Поэтому я ожидаю хорошего сезона в его исполнении", – сказал Чех.

Напомним, что Мудрик перебрался в "Челси" в прошлом сезоне. Его купили за 100 миллионов евро. В первом сезоне, а вернее во второй ее части, украинец не забил ни одного гола.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно Мудрик спас фаната от тюрьмы. В первом матче сезона "Челси" играл на своем поле против "Ливерпуля" и встреча завершилась вничью.