"Челсі" — "Ліверпуль": онлайн трансляція

Слідкуйте за подіями матчу в режимі онлайн

У матчі першого туру чемпіонату Англії "Челсі" приймає "Ліверпуль".

Телеграф проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Гра розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Вже в першій грі підопічні аргентинського тренера Маурісіо Почеттіно мають зіграти на "Стемфорд Брідж" проти одного з кандидатів на медалі в Англії.

У прямому ефірі відеотрансляцію матчу можна переглянути на каналі Setanta Sports на платформі MEGOGO.

Минулого сезону команда українського вінгера Михайла Мудрика несподівано для багатьох фінішувала у другій частині турнірної таблиці – "Челсі" посів 12-те місце. Водночас "Ліверпуль" також не зумів виконати поставлені на сезон завдання і залишився за бортом Ліги чемпіонів. "Червоні" фінішували лише на п’ятому рядку.

Цікаво, що вже чотири матчі поспіль між командами завершувалися з однаковим рахунком – 0:0. Востаннє "Челсі" перемагав суперника на своєму полі у 2020 році.

Раніше "Телеграф" писав про те, що букмекери сумніваються в тому, що лондонська команда зможе здобути три очки у цій зустрічі.