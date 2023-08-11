"Челсі" — "Ліверпуль": букмекери назвали фаворита матчу АПЛ
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13 серпня у матчі 1-го туру англійської Прем’єр-ліги відбудеться матч "Челсі" — "Ліверпуль". Зустріч розпочнеться о 18:30 за київським часом.
На думку букмекера Favbet, фаворитом протистояння є однойменний клуб із Ліверпуля.
На перемогу гостей запропоновано коефіцієнт 2,42 – 2,54, на той час перемога господарів поля оцінюється котируванням 2,92 – 3,02. На нічийний результат встановлено коефіцієнт 3,65 — 3,70.
Прогноз букмекерів на матч "Челсі" — "Ліверпуль"
- Favbet: (перемога "Челсі" 2,95 — нічия 3,65 — перемога "Ліверпуля" 2,42)
- William Hill: (2,98 — 3,68 — 3,50)
- Bwin: (3,02 — 3,70 — 2,54)
Таким чином, ймовірність успіху "Челсі" оцінюється у 33%, а "Ліверпуля" — у 40%.
Цікаво, що обидві команди повністю провалили торік. "Челсі" несподівано для багатьох фінішував на 12-му місці у турнірній таблиці, тоді як "Ліверпуль" посів п’яте місце. Таким чином обидві команди залишилися за бортом Ліги чемпіонів, регулярними учасниками якої були.
Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно в Англії відбувся благодійний матч для України.