"Челси" - "Ливерпуль": букмекеры назвали фаворита матча АПЛ

13 августа в матче 1-го тура английской Премьер-лиги состоится матч "Челси" — "Ливерпуль". Встреча начнется в 18:30 по киевскому времени.

По мнению букмекера Favbet, фаворитом противостояния является одноименный клуб из Ливерпуля.

На победу гостей предложен коэффициент 2,42 — 2,54, в то время победа хозяев поля оценивается котировкой 2,92 — 3,02. На ничейный исход установлен коэффициент 3,65 — 3,70.

Прогноз букмекеров на матч "Челси" — "Ливерпуль"

Favbet: (победа "Челси" 2,95 — ничья 3,65 — победа "Ливерпуля" 2,42)

William Hill: (2,98 — 3,68 — 3,50)

Bwin: (3,02 — 3,70 — 2,54)

Таким образом, вероятность успеха "Челси" оценивается в 33%, а "Ливерпуля" — в 40%.

Интересно, что обе команды полностью провалили прошлый сезон. "Челси" неожиданно для многих финишировал на 12-м месте в турнирной таблице, в то время как "Ливерпуль" занял пятое место. Таким образом, обе команды остались за бортом Лиги чемпионов, регулярными участниками которой являлись.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно в Англии прошел благотворительный матч для Украины.