"Абсолютно непотрiбний": знаменитий англійський форвард пройшовся по Мудрику

Українця критикують за погану гру в обороні та відсутність гольових дій

Колишній англійський футболіст, легенда "Астон Вілли" Габріель Агбонлахор розкритикував "Челсі" за дивну трансферну кампанію. Дісталося і вінгеру збірної України Михайлу Мудрику, який поки що не вражає своєю грою.

Відповідний коментар англійця наводить talksport. Агбонлахор вважає, що лондонці мали купити суперзірок світового футболу, а не багато "середніх" футболістів. Крім того, він назвав Мудрика непотрібним.

"Вони витратили мільярд фунтів. Чому "Челсі" не використав чверть від цієї суми, щоб купити зірку? Ідіть і зробіть пропозицію по Мбаппе, від якої "ПСЖ" не зможе відмовитися. Скільки ти хочеш? 150 млн фунтів за Гаррі Кейна, і ось у вас у складі дві суперзірки.

"Челсі" ж купив купу середніх гравців. Мудрик вийшов на заміну і мало не привіз два голи! Він був абсолютно непотрібним. Він провів 19 матчів, забив нуль голів і не зрозумів стиль гри", — заявив Агбонлахор.

Нагадаємо, "Челсі" програв удома "Ноттінгем Форресту" у матчі 4-го туру АПЛ. Мудрик з’явився на полі на 77-й хвилині та відзначиться результативними діями не зумів.

Раніше Михайло отримав порцію похвали від легенди "Челсі".