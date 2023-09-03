"Абсолютно бесполезен": знаменитый английский форвард прошелся по Мудрику

Украинца критикуют за плохую игру в обороне и отсутствие голевых действий

Бывший английский футболист, легенда "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор раскритиковал "Челси" за глупую трансферную кампанию. Досталось и вингеру сборной Украины Михаилу Мудрику, который пока не впечатляет своей игрой.

Соответствующий комментарий англичанина приводит talksport. Агбонлахор считает, что лондонцы должны были купить суперзвезд мирового футбола, а не много "средних" футболистов. Кроме того, он назвал Мудрика бесполезным.

"Они потратили миллиард фунтов. Почему "Челси" не использовал четверть от этой суммы, чтобы купить звезду? Идите и сделайте предложение по Мбаппе, от которого "ПСЖ" не сможет отказаться. Гарри Кейн. "Вот так, Дэниэл Леви. Сколько ты хочешь?" 150 млн фунтов за Харри Кейна, и вот у вас в составе две суперзвезды.

"Челси" же купил кучу средних игроков. Мудрик вышел на замену и чуть не привез два гола! Он был абсолютно бесполезен. Он провел 19 матчей, забил ноль голов и не понял стиль игры", — заявил Агбонлахор.

Напомним, "Челси" проиграл дома "Ноттингем Форресту" в матче 4-го тура АПЛ. Мудрик появился на поле на 77-й минуте и отметится результативными действиями не сумел.

Ранее Михаил получил порцию похвалы от легенды "Челси".