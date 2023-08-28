Чемпионат Англии по футболу, 4 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

В Англии после 3 туров появился единоличный лидер

В пятницу, 1 сентября, матчем "Лутон Таун" — "Вест Хэм" стартует 4-й тур в Английской премьер-лиге (АПЛ) сезона 2023/24. По итогам матчей третьего тура "Манчестер Сити" единолично возглавил турнирную таблицу первенства.

С расписанием, результатами матчей АПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральной игре тура состоится классическое английское дерби — "Арсенал" Александра Зинченко сыграет против "Манчестер Юнайтед". Кроме того, "Борнмут" Ильи Забарного отправится в гости к "Брентфорду" Егора Ярмолюка, "Челси" Михаила Мудрика примет "Ноттингем", а "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Шеффилдом".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 4 тура АПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 1 сентября

"Лутон Таун" — "Вест Хэм" — 22:00 — Setanta Sports, setantasports.com

Суббота, 2 сентября

"Шеффилд Юнайтед" — "Эвертон" — 14:30 — Setanta Sports, setantasports.com

"Бернли" — "Тоттенхэм" — 17:00 — setantasports.com

"Брентфорд" — "Борнмут" — 17:00 — setantasports.com

"Манчестер Сити" — "Фулхэм" — 17:00 — setantasports.com

"Челси" — "Ноттингем Форест" — 17:00 — Setanta Sports, setantasports.com

"Брайтон" — "Ньюкасл" — 19:30 — Setanta Sports +, setantasports.com

Воскресенье, 3 сентября

"Кристал Пэлас" — "Вулверхэмптон" — 16:00 — setantasports.com

"Ливерпуль" — "Астон Вилла" — 16:00 — Setanta Sports, setantasports.com

"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед" — 18:30 — setantasports.com

Турнирная таблица АПЛ по итогам 3 тура

С результатами и видеообзорами матчей 2 тура АПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в первом туре лиги состоялся суперматч "Челси" — "Ливерпуль".