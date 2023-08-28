Чемпіонат Англії з футболу, 4 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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В Англії після 3 турів з'явився одноосібний лідер
У п’ятницю, 1 вересня, матчем "Лутон Таун" — "Вест Гем" стартує 4-й тур в Англійській прем’єр-лізі (АПЛ) сезону 2023/24. За підсумками матчів третього туру "Манчестер Сіті" одноосібно очолив турнірну таблицю першості.
З розкладом і результатами матчів АПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральній грі туру відбудеться класичне англійське дербі — "Арсенал" Олександра Зінченка зіграє проти "Манчестер Юнайтед". Крім того, "Борнмут" Іллі Забарного вирушить у гості до "Брентфорда" Єгора Ярмолюка, "Челсі" Михайла Мудрика прийме "Ноттінгем", а "Евертон" Віталія Миколенка зустрінеться з "Шеффілдом".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 4 туру АПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)
П’ятниця, 1 вересня
"Лутон Таун" — "Вест Гем" — 22:00 — Setanta Sports, setantasports.com
Субота, 2 вересня
"Шефіфлд Юнайтед" — "Евертон" — 14:30 — Setanta Sports, setantasports.com
"Бернлі" — "Тоттенгем" — 17:00 — setantasports.com
"Брентфорд" — "Борнмут" — 17:00 — setantasports.com
"Манчестер Сіті" — "Фулгем" — 17:00 — setantasports.com
"Челсі" — "Ноттінгем Форест" — 17:00 — Setanta Sports, setantasports.com
"Брайтон" — "Ньюкасл" — 19:30 — Setanta Sports +, setantasports.com
Неділя, 3 вересня
"Крістал Пелас" — "Вулвергемптон" — 16:00 — setantasports.com
"Ліверпуль" — "Астон Вілла" — 16:00 — Setanta Sports, setantasports.com
"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед" — 18:30 — setantasports.com
З результатами та відеооглядами матчів 2 туру АПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у першому турі ліги відбувся суперматч "Челсі" — "Ліверпуль".