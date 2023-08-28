Чемпіонат Англії з футболу, 4 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

В Англії після 3 турів з'явився одноосібний лідер

У п’ятницю, 1 вересня, матчем "Лутон Таун" — "Вест Гем" стартує 4-й тур в Англійській прем’єр-лізі (АПЛ) сезону 2023/24. За підсумками матчів третього туру "Манчестер Сіті" одноосібно очолив турнірну таблицю першості.

З розкладом і результатами матчів АПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральній грі туру відбудеться класичне англійське дербі — "Арсенал" Олександра Зінченка зіграє проти "Манчестер Юнайтед". Крім того, "Борнмут" Іллі Забарного вирушить у гості до "Брентфорда" Єгора Ярмолюка, "Челсі" Михайла Мудрика прийме "Ноттінгем", а "Евертон" Віталія Миколенка зустрінеться з "Шеффілдом".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 4 туру АПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 1 вересня

"Лутон Таун" — "Вест Гем" — 22:00 — Setanta Sports, setantasports.com

Субота, 2 вересня

"Шефіфлд Юнайтед" — "Евертон" — 14:30 — Setanta Sports, setantasports.com

"Бернлі" — "Тоттенгем" — 17:00 — setantasports.com

"Брентфорд" — "Борнмут" — 17:00 — setantasports.com

"Манчестер Сіті" — "Фулгем" — 17:00 — setantasports.com

"Челсі" — "Ноттінгем Форест" — 17:00 — Setanta Sports, setantasports.com

"Брайтон" — "Ньюкасл" — 19:30 — Setanta Sports +, setantasports.com

Неділя, 3 вересня

"Крістал Пелас" — "Вулвергемптон" — 16:00 — setantasports.com

"Ліверпуль" — "Астон Вілла" — 16:00 — Setanta Sports, setantasports.com

"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед" — 18:30 — setantasports.com

Турнірна таблиця АПЛ за підсумками 3 туру

З результатами та відеооглядами матчів 2 туру АПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у першому турі ліги відбувся суперматч "Челсі" — "Ліверпуль".