Чемпіонат Англії з футболу, 3 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Чемпіонат Англії набирає обертів

У п’ятницю, 25 серпня, матчем "Челсі" — "Лутон" стартує 3-й тур в Англійській Прем’єр-лізі (АПЛ). Напередодні вінгер Синіх та збірної України Михайло Мудрик отримав похвалу від легенди клубу.

З розкладом, результатами матчів АПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Лідер першості "Брайтон" зіграє у суботу, як і "Арсенал" Олександра Зінченка. "Ман Сіті" очікує на дуель проти "Шеффілда" в неділю.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 3 туру АПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 25 серпня

"Челсі" — "Лутон Таун" — 22:00 — setantasports.com, Setanta Sports

Субота, 26 серпня

"Борнмут" — "Тоттенгем" — 14:30 — setantasports.com, Setanta Sports

"Арсенал" — "Фулгем" — 17:00 — setantasports.com

"Брентфорд" — "Крістал Пелас" — 17:00 — setantasports.com

"Манчестер Юнайтед" — "Ноттінгем Форест" — 17:00 — setantasports.com, Setanta Sports

"Евертон" — "Вулвергемптон" — 17:00 — setantasports.com

"Брайтон" — "Вест Гем" — 19:30 — setantasports.com, Setanta Sports +

Неділя, 27 серпня

"Бернлі" — "Астон Вілла" — 16:00 — setantasports.com, Setanta Sports +

"Шеффілд Юнайтед" — "Манчестер Сіті" — 16:00 — setantasports.com, Setanta Sports

"Ньюкасл" — "Ліверпуль" — 18:30 — setantasports.com, Setanta Sports

Турнірна таблиця АПЛ за підсумками 2 туру

З результатами та відеооглядами матчів 2 туру АПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Раніше повідомлялося, що зірковий англієць Гаррі Кейн забив свій перший гол і віддав перший асист за "Баварію" у чемпіонаті Німеччини. Раніше він виступав за "Тоттенхем" в АПЛ.

Нагадаємо, нещодавно завершився чемпіонат світу з футболу серед жінок. У фіналі Іспанія здолала Англію, а на нагородженні стався скандал.