Чемпионат Англии по футболу, 3 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Чемпионат Англии набирает оборотов

В пятницу, 25 августа, матчем "Челси" — "Лутон" стартует 3-й тур в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Накануне вингер Синих и сборной Украины Михаил Мудрик получил похвалу от легенды клуба.

С расписанием, результатами матчей АПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Лидер первенства "Брайтон" сыграет в субботу, как и "Арсенал" Александра Зинченко. "Ман Сити" ожидает дуэль против "Шеффилда" в воскресенье.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 3 тура АПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 25 августа

"Челси" — "Лутон Таун" — 22:00 — setantasports.com, Setanta Sports

Суббота, 26 августа

"Борнмут" — "Тоттенхэм" — 14:30 — setantasports.com, Setanta Sports

"Арсенал" — "Фулхэм" — 17:00 — setantasports.com

"Брентфорд" — "Кристал Пэлас" — 17:00 — setantasports.com

"Манчестер Юнайтед" — "Ноттингем Форест" — 17:00 — setantasports.com, Setanta Sports

"Эвертон" — "Вулверхэмптон" — 17:00 — setantasports.com

"Брайтон" — "Вест Хэм" — 19:30 — setantasports.com, Setanta Sports +

Воскресенье, 27 августа

"Бернли" — "Астон Вилла" — 16:00 — setantasports.com, Setanta Sports +

"Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Сити" — 16:00 — setantasports.com, Setanta Sports

"Ньюкасл" — "Ливерпуль" — 18:30 — setantasports.com, Setanta Sports

Турнирная таблица АПЛ по итогам 2 тура

С результатами и видеообзорами матчей 2 тура АПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Ранее сообщалось, что звездный англичанин Гарри Кейн забил свой первый гол и отдал первый ассист за "Баварию" в чемпионате Германии. Ранее он выступал за "Тоттенхэм" в АПЛ.

Напомним, недавно завершился чемпионат мира по футболу среди женщин. В финале Испания одолела Англию, а на награждении произошел скандал.