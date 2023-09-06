"Он много говорит": Мудрику указали на его главную проблему в "Челси"

Звезда сборной Украины не смог оправдать ожиданий клуба

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик имеет определенные трудности с адаптацией в лондонской команде. Кроме громких заявлений до матчей и после них он пока ничем не запомнился на поле.

Такую точку зрения выразил известный журналист Дин Джонс. Он считает, что в клубе уже заждались момента, когда Мудрик сможет до конца раскрыть свой потенциал.

Также журналист отметил, что в клубе большего ожидают и от партнера украинца — Марка Кукурельи, который потерял место в стартовом составе.

"Им обоим придется улучшить свою игру…"Челси" нужно как можно скорее увидеть, как Мудрик раскроет свой потенциал. Когда этот футболист впервые пришел в английский футбол, даже когда "Арсенал" хотел его подписать, они понимали, что ему потребуется время, чтобы найти себя на новом месте. Ему согласились дать время на это.

Это тоже было одной из причин его январского перехода, потому что ему дали бы первый сезон, чтобы он встал на ноги и понял скорость игры и все подобные вещи", — отметил Джонс.

В новом сезоне украинец трижды появлялся на поле в матчах английской Премьер-лиги, но результативными действиями не отмечался. Он по-прежнему не забивал за "Челси" в официальных встречах.

В последнем матче против "Ноттингем Форест" украинец вышел на последние 15 минут встречи и успел допустить несколько серьезных ошибок.

Обзор матча Челси - Ноттингем Форест

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Мудрика назвали "абсолютно бесполезным" для "Челси".