Цього недостатньо: тренер Челсі знайшов одразу кілька проблем у Мудрика

Українець ніяк не може закріпитися у складі Челсі

Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно розповів про те, як ставиться до гри вінгера збірної України Михайла Мудрика. За його словами, футболіст демонструє прогрес на полі.

У коментарі Sky Sports аргентинський тренер зазначив, що загалом Мудрик стає кращим, але йому є куди рости. Зокрема, він назвав дві проблемні якості українця.

"Мудрик стає краще. Йому ще потрібно вчитися. Прем’єр-ліга дуже швидка, швидкість гри тут неймовірна. Я думаю, варто говорити про краще розуміння гри, про спробу іноді бути більш пов’язаним з командою. Нам потрібно дати йому час та інструменти для покращення в протягом сезону", — сказав він.

Минулими вихідними "Челсі" грав проти "Борнмута" і несподівано не зміг обіграти одного з аутсайдерів чемпіонату. Зустріч завершилась із рахунком 0:0. Мудрик з’явився на полі з перших хвилин матчу, але його замінили у другому таймі.

Після п’яти зіграних матчів лондонська команда йде на 14-му рядку турнірної таблиці та має у своєму активі лише п’ять балів. У п’яти матчах "аристократи" вкрай мало забивають — на їхньому рахунку лише п’ять м’ячів.

Раніше "телеграф" писав про те, що нещодавно у "Челсі" вже говорили про проблеми українця.