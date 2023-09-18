Этого недостаточно: тренер Челси нашел сразу несколько проблем у Мудрика

Украинец никак не может закрепиться в составе Челси

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о том, как относится к игре вингера сборной Украины Михаила Мудрика. По его словам, футболист демонстрирует прогресс на поле.

В комментарии Sky Sports аргентинский тренер отметил, что в целом Мудрик становится лучше, но ему есть куда расти. В частности, он назвал два проблемных качества украинца.

"Мудрик становится лучше. Ему еще нужно учиться. Премьер-лига очень быстра, скорость игры здесь невероятная. Я думаю, стоит говорить о лучшем понимании игры, о попытке иногда быть более связанным с командой. Нам нужно дать ему время и инструменты для улучшения в течение сезона", — сказал он.

В минувшие выходные "Челси" играл против "Борнмута" и неожиданно не смог обыграть одного из аутсайдеров чемпионата. Встреча завершилась со счетом 0:0. Мудрик появился на поле с первых минут матча, но был заменен во втором тайме.

После пяти сыгранных матчей лондонская команда идет на 14-й строчке турнирной таблицы и имеет в своем активе лишь пять баллов. В пяти матчах "аристократы" крайне мало забивают — на их счету всего пять мячей.

Ранее "телеграф" писал о том, что недавно в "Челси" уже говорили о проблемах украинца.