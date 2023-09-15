Впервые в сезоне: тренер "Челси" принял неожиданное решение по Мудрику

Украинец пока лишь три раза выходил на замену

Звездный украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик может появиться в стартовом составе на поле в матче против "Борнмута". Встреча пройдет 17 сентября в рамках английской Премьер-лиги.

Такую информацию опубликовал авторитетный портал football.London. Интересно, что в этом сезоне Мудрик еще ни разу не выходил на поле с первых минут.

Издание отмечает, что новый тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино решил изменить тактику после последних неудач команды. Он хочет использовать Мудрика на его привычной позиции — в атаке слева. До этого там играл Бен Чилвелл, который по факту является крайним защитником.

Журналисты заверяют, что именно оба футболиста должны выйти в стартовом составе. Тренер уже начал наигрывать эту связку на тренировках.

Встреча "Челси" и "Борнмута" состоится на "Вайталити Стэдиум" и начнется в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча пройдет на телеканале Setanta Sports.

В новом сезоне Мудрик сыграл за "Челси" всего три матча. Он провел на поле в общей сложности 66 минут и результативными действиями не отметился.

После четырех туров "Челси" идет на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в "Челси" нашли две проблемы в игре Мудрика.