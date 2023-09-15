Вперше в сезоні: тренер "Челсі" прийняв несподіване рішення щодо Мудрика

Українець поки що лише тричі виходив на заміну

Зірковий український футболіст "Челсі" Михайло Мудрік може з’явитися у стартовому складі на полі у матчі проти "Борнмуту". Зустріч відбудеться 17 вересня у рамках англійської Прем’єр-ліги.

Таку інформацію опублікував авторитетний портал football.London. Цікаво, що цього сезону Мудрік ще жодного разу не виходив на поле з перших хвилин.

Видання зазначає, що новий тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно вирішив змінити тактику після останніх невдач команди. Він хоче використати Мудрика на його звичній позиції – в атаці зліва. До цього там грав Бен Чілвелл, котрий за фактом є крайнім захисником.

Журналісти запевняють, що ці два футболісти мають вийти у стартовому складі. Тренер уже почав награвати цю зв’язку на тренуваннях.

Зустріч "Челсі" та "Борнмута" відбудеться на "Вайталіті Стедіум" і розпочнеться о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу відбудеться на телеканалі Setanta Sports.

У новому сезоні Мудрик зіграв за "Челсі" лише три матчі. Він провів на полі 66 хвилин і результативними діями не відзначився.

Після чотирьох турів "Челсі" йде на 12-му рядку в турнірній таблиці АПЛ.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у "Челсі" знайшли дві проблеми у грі Мудрика.