У "Челсі" вказали Мудрику на дві проблеми

Українець поки що не блищить в Англії

Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик все ніяк не може проявити себе в Англії, через що на українця ллється багато критики.

У Лондоні вирішили розібратися, що не так, і з’ясували два чинники, які заважають Михайлу розвиватись у клубі. Про це повідомляє The Athletic. За інформацією джерела, Мудрик надто багато часу проводить у тренажерному залі, а також грає у відеоігри, що не всім подобається у тренерському штабі Маурісіо Почеттіно.

"Він заходить у тренажерний зал на базі до і після звичайних тренувань. Йому це подобається. Михайло робитиме те, про що його попросить "Челсі" на тренуваннях, але завжди знайде час для додаткової роботи в тренажерному залі. Гравці помічають, що Мудрик цілеспрямований. Він хоче бути кращим. Люди повинні дати йому спокій. Він хороший хлопець", — сказало джерело, знайоме із ситуацією.

Нагадаємо, "Челсі" провалив старт в Англійській прем’єр-лізі (АПЛ) сезону 2023/24. Лондонський клуб після чотирьох зіграних матчів набрав лише 4 бали та йде на 12-й позиції у турнірній таблиці АПЛ.

В останній грі Сині примудрилися програти "Ноттінгем Форрест" (0:1). Тепер Мудрик та Ко можуть реабілітуватися перед уболівальниками 17 вересня, коли "Борнмут" прийме "Челсі" в рамках 5-го туру АПЛ.