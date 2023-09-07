В "Челси" указали Мудрику на две проблемы

Украинец пока не блистает в Англии

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик все никак не может проявить себя в Англии, из-за чего на украинца льется много критики.

В Лондоне решили разобраться, что не так, и выяснили два фактора, которые мешают Михаилу развиваться в клубе. Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, Мудрик слишком много времени проводит в тренажерном зале, а также играет в видеоигры, что не всем нравится в тренерском штабе Маурисио Почеттино.

"Он заходит в тренажерный зал на базе до и после обычных тренировок. Ему это нравится. Михаил будет делать то, о чем его попросит "Челси" на тренировках, но всегда найдет время для дополнительной работы в тренажерном зале. Игроки замечают, что Мудрик целеустремлен. Он хочет быть лучше. Люди должны оставить его в покое. Он славный парень", – сказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, "Челси" провалил старт в Английской премьер-лиге (АПЛ) сезона 2023/24. Лондонский клуб после четырех сыгранных матчей набрал лишь 4 балла и идет на 12-й позиции в турнирной таблице АПЛ.

В последней игре Синие умудрились проиграть "Ноттингем Форрест" (0:1). Теперь Мудрик и Ко могут реабилитироваться перед болельщиками 17 сентября, когда "Борнмут" примет "Челси" в рамках 5-го тура АПЛ.