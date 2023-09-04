Чемпионат Англии по футболу, 5 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Горожане единолично возглавляют турнирную таблицу английского первенства

В субботу, 16 сентября, матчем "Вулверхэмптон" — "Ливерпуль" стартует 5-й тур Английской премьер-лиги (АПЛ). Накануне в Англии "Челси" сенсационно проиграл "Ноттингему", после чего на украинского вингера Синих Михаила Мудрика полилась критика.

С расписанием, результатами матчей АПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральном матче тура сойдутся лидер первенства "Ман Сити" и "Вест Хэм". Кроме того, "Эвертон" Виталия Миколенко сыграет против "Арсенала" Александра Зинченко, "Челси" Мудрика отправится в гости к "Борнмуту" Ильи Забарного, а "Брентфорд" Егора Ярмолюка проведет выездную встречу с "Ньюкаслом".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 5 тура АПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Суббота, 16 сентября

"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль" — 14:30

"Астон Вилла" — "Кристал Пэлас" — 17:00

"Вест Хэм" — "Манчестер Сити" — 17:00

"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон" — 17:00

"Тоттенхэм" — "Шеффилд Юнайтед" — 17:00

"Фулхэм" — "Лутон" — 17:00

"Ньюкасл Юнайтед" — "Брентфорд" — 19:30

Воскресенье, 17 сентября

"Борнмут" — "Челси" — 16:00

"Эвертон" — "Арсенал" — 18:30

Понедельник, 18 сентября

"Ноттингем" — "Бернли" — 21:45

Турнирная таблица АПЛ по итогам 4 тура

С результатами и видеообзорами матчей 4 тура АПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф". В 3-м туре чемпионата Англии "Челси" без Мудрика добыл свою пока единственную победу в лиге.