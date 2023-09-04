Чемпіонат Англії з футболу, 5 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Городяни одноосібно очолюють турнірну таблицю англійської першості
У суботу, 16 вересня, матчем "Вулвергемптон" — "Ліверпуль" стартує 5-й тур Англійської прем’єр-ліги (АПЛ). Напередодні в Англії "Челсі" сенсаційно програв "Ноттінгему", після чого на українського вінгера Синіх Михайла Мудрика полилася критика.
З розкладом, результатами матчів АПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральному матчі туру зійдуться лідер першості "Ман Сіті" та "Вест Гем". Крім того, "Евертон" Віталія Миколенка зіграє проти "Арсеналу" Олександра Зінченка, "Челсі" Мудрика вирушить у гості до "Борнмута" Іллі Забарного, а "Брентфорд" Єгора Ярмолюка проведе виїзну зустріч із "Ньюкаслом".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 5 туру АПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)
Субота, 16 вересня
"Вулвергемптон" — "Ліверпуль" — 14:30
"Астон Вілла" — "Крістал Пелас" — 17:00
"Вест Гем" — "Манчестер Сіті" — 17:00
"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон" — 17:00
"Тоттенгем" — "Шеффілд Юнайтед" — 17:00
"Фулгем" — "Лутон" — 17:00
"Ньюкасл Юнайтед" — "Брентфорд" — 19:30
Неділя, 17 вересня
"Борнмут" — "Челсі" — 16:00
"Евертон" — "Арсенал" — 18:30
Понеділок, 18 вересня
"Ноттінгем" — "Бернлі" — 21:45
З результатами та відеооглядами матчів 4 туру АПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф". У 3-му турі чемпіонату Англії "Челсі" без Мудрика здобув свою поки що єдину перемогу в лізі.