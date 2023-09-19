Это ему не поможет: известный экс-футболист заступился за Мудрика

Украинец пока не забил ни одного гола за команду

Известный французский футболист Эммануэль Пети выразил слова поддержки украинскому вингеру "Челси" Михаилу Мудрику. На днях нашего футболиста раскритиковал главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино.

По словам Пети, Мудрик не первый футболист, который столкнулся с проблемами в нынешнем "Челси". Француз считает, что критика точно не поможет украинцу стать лучше, передает Football365.

"Он играет неуверенно. Он будет думать: "Почему мой менеджер говорит, что я не понимаю, как мне следует играть в Премьер-лиге?" Это плохой знак для Мудрика, и я почти уверен, что в следующий раз в матче с "Астон Виллой" он окажется на скамейке запасных.

В следующий раз, когда Почеттино скажет что-то подобное, ему следует посмотреть и на других игроков, потому что в игре с "Борнмутом" не было вины Мудрика", — сказал Пети.

Мудрик играет за лондонский клуб с начала 2023 года, а его контракт рассчитан до 2031 года.

Украинец сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых сделал две результативные передачи.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в матче против "Борнмута" Мудрик впервые вышел в стартовом составе в этом сезоне.