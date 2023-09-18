Рус

В УПЛ новий скандал: клуб покарали за футболіста, який не зіграв жодного матчу

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
На ФК Рух наклали трансферний бан. Новина оновлена 18 вересня 2023, 16:21
На ФК Рух наклали трансферний бан.. Фото ФК Рух

У клубі прокоментували ситуацію

У львівського ФК "Рух" виникли великі проблеми через нідерландського футболіста Лассана Фая. Примітно, що він пішов із команди відразу після початку повномасштабної війни.

Як повідомили у прес-службі клубу, гравець почав позиватися до них. Зокрема, він хоче домогтися компенсації у розмірі 316 тисяч євро та 5% річних.

Палата з вирішення спорів Футбольного трибуналу ФІФА частково задовольнила заяву гравця і вимагає з "Руху" заплатити футболісти 24 тисячі євро та 5% річних на цю суму. У задоволенні інших вимог, Палата йому відмовила.

"Рішення Палати вирішення спорів ФІФА вкотре продемонструвало зверхнє, зверхнє та несправедливе ставлення цієї організації до наших клубів, нашого футболу та країни загалом. Згадайте історії з екс-футболістами Шахтаря", — зазначили в клубі.

Там також розповіли, що гравця підписали 9 січня 2022 року, і він отримав повну зарплату за перший місяць року. Наприкінці лютого він залишив команду разом із іншими іноземцями.

"Ми були шоковані такою зухвалістю і наші юристи включилися в цей процес. Але яким було наше здивування, коли ми отримали рішення ПВС ФІФА, в якому Палата визнала, що футболіст розірвав контракт із Рухом в односторонньому порядку, а наш клуб натомість зобов’язала додатково заплатити футболісту 24 тисячі євро. Тобто футболіст не зіграв за клуб жодної хвилини, в односторонньому порядку розриває контракт, а орган футбольного правосуддя карає наш клуб і ще й накладає трансферний бан", — розповів спортивний директор "Руху" Володимир Лапицький.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в українському футболі спалахує новий скандал.

Теги:
#Скандал #УПЛ #ФК Рух