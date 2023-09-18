В УПЛ новий скандал: клуб покарали за футболіста, який не зіграв жодного матчу

У клубі прокоментували ситуацію

У львівського ФК "Рух" виникли великі проблеми через нідерландського футболіста Лассана Фая. Примітно, що він пішов із команди відразу після початку повномасштабної війни.

Як повідомили у прес-службі клубу, гравець почав позиватися до них. Зокрема, він хоче домогтися компенсації у розмірі 316 тисяч євро та 5% річних.

Палата з вирішення спорів Футбольного трибуналу ФІФА частково задовольнила заяву гравця і вимагає з "Руху" заплатити футболісти 24 тисячі євро та 5% річних на цю суму. У задоволенні інших вимог, Палата йому відмовила.

"Рішення Палати вирішення спорів ФІФА вкотре продемонструвало зверхнє, зверхнє та несправедливе ставлення цієї організації до наших клубів, нашого футболу та країни загалом. Згадайте історії з екс-футболістами Шахтаря", — зазначили в клубі.

Там також розповіли, що гравця підписали 9 січня 2022 року, і він отримав повну зарплату за перший місяць року. Наприкінці лютого він залишив команду разом із іншими іноземцями.

"Ми були шоковані такою зухвалістю і наші юристи включилися в цей процес. Але яким було наше здивування, коли ми отримали рішення ПВС ФІФА, в якому Палата визнала, що футболіст розірвав контракт із Рухом в односторонньому порядку, а наш клуб натомість зобов’язала додатково заплатити футболісту 24 тисячі євро. Тобто футболіст не зіграв за клуб жодної хвилини, в односторонньому порядку розриває контракт, а орган футбольного правосуддя карає наш клуб і ще й накладає трансферний бан", — розповів спортивний директор "Руху" Володимир Лапицький.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в українському футболі спалахує новий скандал.